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В Ливии за 40 дней найдены останки 225 жертв наемников Хафтара
На территории к югу от Триполи и в районе города Тархуна обнаружены десятки массовых захоронений
В Ливии за 40 дней найдены останки 225 жертв наемников Хафтара
Cреди массовых захоронений к югу от Триполи и в районе города Тархуна были обнаружены останки 225 человек / Фото: AA / Others
15 июля 2020 г.

За сорок дней, прошедших с момента очищения западных территорий Ливии от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, среди массовых захоронений к югу от Триполи и в районе города Тархуна обнаружены останки 225 человек. Об этом сообщили в пресс-службе операции «Вулкан гнева», проводимой армией международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Накануне в одном из массовых захоронений в Тархуне были обнаружены останки еще 4 жертв наемников Хафтара.

Официальный представитель МИД ПНС Ливии Мухаммад аль-Каблави 7 июля сообщил, что Международный уголовный суд одобрил обращение премьер-министра Фаиза Сарраджа по расследованию преступлений, совершенных на западе Ливии, и вскоре направит в страну группу экспертов.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН ПНС под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца ЛНА понесла ряд тяжелых поражений.

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