В четвертую годовщину попытки военного переворота, предпринятой в ночь с 15 на 16 июля 2016 года террористической организацией FETÖ, в Анкаре прошла церемония поминовения жителей страны, погибших в борьбе с путчистами.

В церемонии, приуроченной ко Дню демократии и национального единства, в парламенте Турции выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства назвал события 15 июля 2016 года звеном в борьбе, которую турецкий народ ведет веками, отстаивая свою территорию и будущее.

Путчисты и их пособники были готовы стереть турецкий народ с лица Анатолии и Европы. Они нацелились на уничтожение самого упоминания ислама на землях современной Турции. Однако благодаря сопротивлению народа попытка переворота потерпела крах, подчеркнул Эрдоган.

По его словам, определенные круги и сегодня пытаются бросить тень на историческую борьбу турецкого народа, принизить значимость событий периода попытки переворота 2016 года, что в корне недопустимо.

«Если бы у путчистов Фетуллаха Гюлена было достаточно сил, то они без промедления разрушили бы здание парламента. Участники кровавой попытки переворота убили бы всех избранных политиков страны, включая президента и премьер-министра», - сказал он. Эрдоган отметил, что бомбовые удары по зданию турецкого парламента во время путча - это вовсе не случайный выбор, а часть утвержденного плана захвата власти.

Как он заметил, порой даже один герой может изменить судьбу целой нации. «15 июля 2016 года проявили героизм миллионы жителей Турции, давших отпор путчистам по всей стране. Эти герои отстояли будущее народа и страны», - сказал турецкий лидер.

Президент отметил, что благодаря разоблачению пособников Фетуллаха Гюлена и устранению исходившей от них угрозы государственности, Турция получила возможность укрепить свои позиции. «Операции, которые долгие годы не могли начать наши вооруженные силы, были одна за другой успешно реализованы. Люди верят в свои силы и в мощь своей страны, что делает Турцию более сильной», - пояснил он.

Ничего превыше воли народа быть не может, и все шаги руководства Турции основываются на требованиях и интересах страны и ее жителей, добавил глава государства.

Памятные мероприятия, посвященные Дню демократии и национального единства, проходят сегодня по всей Турции.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года сразу в нескольких городах страны, прежде всего в Анкаре и Стамбуле, произошла попытка вооруженного захвата власти сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ), приведшая к многочисленным жертвам и разрушениям. Она имела поддержку на Западе, в том числе в ЦРУ.

Благодаря действиям руководства страны планы террористической секты были разрушены. По призыву президента Реджепа Тайипа Эрдогана на борьбу с путчистами миллионы граждан Турции вышли на улицы. В столкновениях с мятежниками погиб 251 человек.