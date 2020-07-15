Русское общество искусства и культуры в Анталье организовало в церкви-музее Святого Николая в районе Демре православное богослужение. Собравшиеся вознесли молитвы во имя согласия и дружбы между мусульманами и христианами, турками и русскими.

Службу провел представитель Московской патриархии Русской православной церкви Юрий Сергеев.

В целях соблюдения социальной дистанции в богослужении, которое продолжалось около 2,5 часов, участвовали лишь 30 православных жителей, проживающих на юге Турции.

Сергеев отметил, что в Турции в мире и согласии проживает большое количество граждан России.

«Никаких преград на их пути, в том числе для религиозных обрядов, не ставится. При необходимости власти Турции выдают нам разрешения на организацию мероприятий и богослужений. Мы молимся во имя дружбы и согласия между нашими странами и народами», - сказал он.

Глава Русского общества искусства и культуры Ирина Балджи также отметила, что в Турции всецело обеспечена свобода вероисповедания, выразив надежду на дальнейшее укрепление турецко-российских связей.

В IV веке епископом города Мира (ныне Демре) был святитель Николай, известный в России, Украине и Белоруси как Николай Чудотворец. Здесь же он был захоронен в мраморном саркофаге в церкви, которая сейчас носит его имя.