ТУРЦИЯ
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Эрдоган и Путин поручили возобновить авиасообщение между Турцией и Россией
Главы государств поручили соответствующим ведомствам начать переговоры по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
Эрдоган и Путин поручили возобновить авиасообщение между Турцией и Россией
Эрдоган и Путин поручили возобновить авиасообщение между Турцией и Россией / Others
16 июля 2020 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин в телефонных переговорах 13 июля, помимо прочих вопросов, затронули тему восстановления авиасообщения между двумя странами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Песков уточнил, что главы государств уже поручили соответствующим ведомствам начать переговоры по этому вопросу.

По данным источника в Минтрансе Турции, такое соглашение действительно достигнуто, но точной даты пока нет.

Из-за пандемии коронавируса правительство России с 27 марта приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил агентству Anadolu, что страна с 15 июля начинает восстановление авиасообщения с Россией.

Караисмаилоглу напомнил, что на фоне нормализации эпидемиологической ситуации в стране, Турция с 11 июня возобновила рейсы с 31 страной мира.

Ранее компания Turkish Airlines, которая является основным турецким авиаперевозчиком, сообщила, что планирует с 1 августа возобновить авиарейсы с Россией.

ИСТОЧНИК:AA
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