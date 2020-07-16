29-летний мужчина, гражданин Армении, сдался азербайджанским пограничникам в районе Нахичевани.

Отец двоих детей Нарек Сардарян жил и работал пастухом в селе Хндзореск Сюникской области Армении. По словам мужчины, свой побег он планировал давно, но такая возможность представилась только, когда он начал заниматься животноводством на приграничной территории.

«Я и раньше пытался перейти границу. Но реально такая возможность мне выдалась, когда начал заниматься животноводством», - рассказал Сардарян в интервью местному телеканалу.

На вопрос о причинах перехода границы мужчина заявил, что он бежал от произвола в своей стране. Сардарян попросил власти Азербайджана предоставить ему гражданство. «Если не получится, прошу передать меня третьей стране», - сказал он.

Несколько дней назад армянские военные предприняли попытку атаковать азербайджанские позиции, обстреляв села Товузского района из крупнокалиберного оружия и минометов.

«С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской границы», - сказано в сообщении военного ведомства Азербайджана.

По данным Минобороны, из крупнокалиберного оружия и минометов были обстреляны села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

11 азербайджанских военных, включая генерала, и 1 мирный житель, а также 4 военнослужащих с армянской стороны погибли за последние двое суток в приграничных столкновениях. Бывшие советские республики обвиняют друг друга в провокации конфликта.

По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона при поддержке артиллерии попыталась продвинуться в этой части госграницы, но, встретив жесткое сопротивление, отступила.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.