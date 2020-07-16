В Туркменистане, где власти отрицают и даже запрещают употребление слова «коронавирус», в качестве превентивных мер против распространения инфекционных заболеваний введен масочный режим.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения и медицинской промышленности страны, ношение защитных масок в общественных местах отныне является обязательным. За их отсутствие предусмотрены денежные штрафы.

По сообщениям некоторых источников, маски и антисептические средства уже стали дефицитным товаром во многих регионах страны.

Кроме того, с 15 июля временно прекратилось движение некоторых автобусов по междугородним маршрутам из Ашхабада. Также в столице на карантин закрылись крупнейший торгово-развлекательный центр «Беркарар», рынок «Толкучка» и мечети.

В конце марта сообщалось, что местные власти запретили СМИ употреблять слово «коронавирус». Его также исключили из специальной брошюры, которую Минздрав рассылает в учебные заведения, больницы и офисы.

Местные СМИ при освещении мер, осуществляемых внутри страны, называют их профилактическими, а ношение масок объясняют заботой о здоровье граждан в целях защиты от «пылевых частиц», которых, по данным Минздрава Туркменистана, стало в последние дни «в атмосферном воздухе на 21% сверх нормы».

В то же время корреспонденты туркменской редакции «Радио Свобода» («Азатлык») и независимые журналисты сообщают о росте новых случаев заражения COVID-19, в том числе с летальными исходами. По их словам, у пациентов заболевание диагностируют, но данные нигде не публикуют.

«В наших селах умирающих много. Каждый день умирает несколько человек. Сегодня умерли три человека. Им было от 25 до 55 лет. Люди напуганы, многие не ходят даже на похороны. Никуда не ходят, сидят взаперти, считают, что это коронавирус», - сообщил 14 июля корреспондент «Азатлыка» в Марыйском велаяте.

По словам журналиста, умерших хоронят в полиэтиленовых пакетах, не позволяя обмывать тела, как это положено по мусульманским традициям.

Власти Туркменистана, до сих пор заявляющие об отсутствии COVID-19 в стране, также не комментируют вспышку пневмонии и смертельные случаи от нее.

Тревогу в связи с ситуацией в Туркменистане и отношением чиновников к проблеме коронавируса выразила Всемирная организация здравоохранения.