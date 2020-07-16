Катар стал самой безопасной страной в мире, заняв первое место в рейтинге из 133 государств по индексу Numbeo, сообщает газета Gulf Times.Индекс Numbeo - это глобальная база данных, которая отслеживает уровень безопасности, потребительские цены, качество медицинского обслуживания, а также другие статистические показатели в различных городах и странах. В этом году индекс зарегистрировал самый низкий уровень преступности в Катаре - 11,9 из 100.

В тройку лидеров, помимо Катара, входят также Тайвань и ОАЭ. После них далее по списку идут Грузия, Оман, Гонконг, Словения, остров Мэн, Швейцария и Япония.

На самых нижних позициях рейтинга оказалась Венесуэла, которая страдает не только от высокой инфляции и политической нестабильности, но и от увеличившегося здесь за последние годы числа убийств и похищений. Естественно, что страна также представляет опасность для туристов. За Венесуэлой следуют Папуа-Новая Гвинея, Южная Африка, Афганистан и Гондурас. Замыкают список самых опасных стран Тринидад и Тобаго, Бразилия, Гайана, Сальвадор и Сирия. В предыдущие годы Катар не раз признавался самым безопасным государством как среди арабских стран (в 2015–2019 годах), так и в мире (в 2017-м и 2019 годах).