Настоятельница Покровского женского монастыря, на протяжении 5 лет руководящая гостиницами Русской православной церкви, игуменья Феофания (Ольга Мискина) приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».

Как пишет издание со ссылкой на данные ГИБДД, с тех пор как игуменья возглавила монастырь, оставаясь верной любимому бренду, за последние 13 лет она сменила как минимум четыре автомобиля Mercedes-Benz. До 2011 года монахиня ездила на относительно бюджетных моделях: в 2007-2011 годах она владела Mercedes-Benz B170, а до этого у нее был - Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска.

Игуменья Феофания, по информации «Открытых медиа», проживает недалеко от монастыря. С 2001 года, согласно данным Росреестра, ей принадлежит квартира площадью 53,2 кв м в центре Москвы в одном из многоэтажных домов на Таганской улице. Примерная цена жилплощади, по подсчетам издания, составляет около 16 миллионов рублей.

Монахиня уже 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь, где находятся мощи святой Матроны Московской, которые привлекают массы паломников. Кроме того, она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове. Летом 2015 года игуменья стала руководителем пятизвездочной гостиницы «Покровская», построенной по программе центров размещения паломников, а с 2018 года под ее началом находится еще и четырехзвездочная «Даниловская».

В тот же период она была награждена лично президентом России Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Покровская» должна была стать первым проектом в сети отелей для паломников, которую более 20 лет назад решила создать РПЦ. Строительство гостиницы обошлось в 265,9 миллиона рублей, эта сумма была пожертвована благотворителями.

«Даниловская» построена еще в 90-х рядом с резиденцией патриарха всея Руси. Со дня открытия ее возглавлял известный бизнесмен и религиозный деятель Евгений Пархаев, однако в 2018 году он покинул церковные предприятия. Его место заняла Феофания.

С ее приходом церковная гостиница «Даниловская», по информации базы «Контур.Фокус», на которые ссылаются «Открытые медиа», стала получать государственные контракты от ЗАГСа Москвы на аренду помещений для проведения выездных регистраций.

Как следует из данных «Контур.Фокус», чистая прибыль гостиниц РПЦ под управлением Феофании с 2015 года составила около 5,8 миллиона рублей при общей выручке в 486 миллионов рублей.