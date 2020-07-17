Министерство культуры и туризма и Управление по делам религий Турции подписали в четверг протокол о сотрудничестве в области защиты, развития, продвижения и управления Айя-Софией.

Церемония подписания документа прошла в резиденции Управлении по делам религий.

Турция и впредь будет проявлять максимальную заботу об Айя-Софии, точно так же, как до сих пор защищала этот знаменитый исторический объект, сказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Он также отметил, что по распоряжению президента Турции бюджет на реставрацию Айя-Софии увеличен в разы. Ведомство при поддержке Главного управления фондов, по словам Эрсоя, ускорит работы по реставрации исторического объекта.

«Если сегодня Айя-София сохранилась в первозданном виде и является частью культурного, религиозного, исторического наследия ЮНЕСКО, то мир обязан этим турецкому народу, оберегавшему эту мечеть в течение 567 лет, порой ценой человеческих жизней», - подчеркнул министр.

Глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш сообщил, что первый с 30-х годов прошлого столетия намаз в стенах Айя-Софии планируется совершить 24 июля. При этом памятник продолжит служить всему человечеству, независимо от веры, этнической или конфессиональной принадлежности, отметил Эрбаш.

Государственный совет Турции 10 июля отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софии. Госсовет постановил, что Айя-София находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.