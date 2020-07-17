Хакеры, поддерживаемые властями РФ, пытаются похитить исследовательские данные мировых научных и фармацевтических организаций о вакцине и лечении коронавируса, заявил в четверг Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Британии. «Российские хакеры атаковали организации, вовлеченные в разработку вакцины от COVID-19», - говорится в сообщении.

Согласно совместному заявлению Британии, США и Канады, за атаками стоит группа APT29, также известная как Cozy Bear, которая, по мнению соответствующих ведомств этих стран, почти наверняка действует в качестве звена российских спецслужб.

«Мы осуждаем эти отвратительные атаки против тех, кто занимается жизненно важной работой для борьбы с пандемией коронавируса», - сказал директор по операциям NCSC Пол Чичестер.

В заявлении центра также говорится, что атаки со стороны группы АРТ29 продолжаются, и что хакеры используют различные инструменты и методы, включая целевой фишинг и вредоносные программы.

Министр безопасности Великобритании Джеймс Брокеншир отметил, что попытки поддерживаемых Москвой хакеров похитить исследовательские данные о вакцине от COVID-19 «абсолютно неприемлемы». При этом пока они не нанесли никакого ущерба.

«Абсолютно неприемлемо, что российские спецслужбы пытаются проникнуть в системы тех, кто пытается отреагировать на этот кризис... чтобы разработать вакцину», - сказал Брокеншир в интервью Sky News. «Нет никаких свидетельств или информации о каком-либо ущербе... или о каком-то вреде», - добавил глава британского ведомства.