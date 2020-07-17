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Внешний долг России на 1 июля вырос до $477,2 млрд
Как отметили в ЦБ РФ, ключевую роль в динамике внешнего долга сыграли операции банковского сектора по сокращению задолженности перед нерезидентами
Внешний долг России на 1 июля вырос до $477,2 млрд
Внешний долг России на 1 июля вырос до $477,2 млрд / Others
17 июля 2020 г.

Накопленный объем внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля 2020 года составил 477,2 миллиарда против 457,7 миллиарда долларов на 1 апреля 2020 года, сообщил Центробанк РФ. Увеличение за квартал на 20 миллиардов долларов произошло преимущественно за счет корпоративного сектора, который наращивал объемы покупки иностранных активов. Полтриллиона долларов - это порядка трети прогнозируемого в этом году ВВП РФ.

С начала года внешний долг уменьшился на 14,2 миллиарда долларов. Это произошло в значительной степени из-за операций банковского сектора по сокращению задолженности перед нерезидентами, также сказано в сообщении ЦБ.

Заметным было влияние переоценки, приведшей к существенному снижению внешней задолженности всех секторов экономики в конце первого квартала из-за ослабления рубля и последующему постепенному восстановлению уровня долга по мере снижения волатильности на валютном рынке и укрепления российской валюты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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