Изменение статуса Айя-Софии не скажется на отношениях России и Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу.

«Я не думаю, что такое произойдет. У нас есть официальная позиция государственная, которая заключается в том, что это внутреннее дело Турции – это «А». И «Б»: мы все-таки надеемся, что при любом решении наши турецкие партнеры будут учитывать статус Айя-Софии как объекта, который причислен к категории культурного Всемирного наследия ЮНЕСКО, первое, и будет учитываться, что он имеет святое сакральное значение для многих христиан, для православных в мире», - сказал Песков в интервью «Авторадио».

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что Россия получила разъяснение относительно посещения Софии туристами. Вход будет будет бесплатным. По его словам, такой решение можно считать везением, поскольку раньше билеты были довольно дорогими.

При этом позиция патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу изменения статуса Айя-Софии отличается от официальной позиции России, пояснил Песков. «У нас есть официальная позиция, государственная, которая заключается в том, что это внутреннее дело Турции, - отметил он. - При этом, конечно же, как православные мы с уважением относимся к позиции нашего патриарха. Мы знаем позицию нашего патриарха, она отличается от государственной».

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении ей статуса мечети и начале там мусульманских богослужений.

При этом Министерство культуры Турции сообщило, что Айя-София сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. По словам главы ведомства Мехмета Нури Эрсоя, это указано в соответствующем документе.

Совместно с Управлением по делам религий Минкультуры Турции подписало в четверг протокол о сотрудничестве в области защиты, развития, продвижения и управления Айя-Софией, согласно которому в здании ускорятся реставрационные работы, а вход для иностранцев станет бесплатным.