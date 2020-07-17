Президент России Владимир Путин в курсе воровства среди богатых людей страны, заявил известный кинорежиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров, пишет Forbes cо ссылкой на 47News.

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о деятельности российских «богатых ребят». «Когда я однажды произнес одну известную фамилию, он [Путин] сказал: да, он вор. Напрямую он мне это сказал», - отметил режиссер.

Ранее Путин заявлял, что в стране «уже нет олигархов». Он отмечал, что разница между современными российскими бизнесменами и олигархами 1990-х в том, что первые больше не имеют влияния на политику России. «У нас есть огромные компании, частные или с государственным участием. Но я не знаю ни одной компании, которая получает особое отношение от близости к власти, такие практически не существуют», - говорил президент.

В июне 2015 года российский лидер наградил Сокурова в Кремле государственной премией за вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа.

Через год тот призвал Путина действовать «по-русски и по-христиански» в отношении украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. В ответ глава РФ поблагодарил Сокурова за то, что он обратил внимание на проблему, но подчеркнул, что Сенцов «осужден не за творчество, а за то, что взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда. А именно, фактически, посвятил свою жизнь террористической деятельности».

Сенцов был освобожден в сентябре 2019 года в рамках обмена между Москвой и Киевом.