Воюющие на стороне вооруженных сил Халифы Хафтара наемники российской ЧВК «Вагнер» нарушили эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, привезя и установив в стране противопехотные мины и самодельные взрывные устройства, заявило Африканское командование ВС США.

В заявлении, которое приводит агентство «Интерфакс», утверждается, что бойцы ЧВК «Вагнер» с середины июня устанавливали мины в районах близ Триполи и Сирта. Использованные взрывные устройства, согласно информации американских военных, были завезены в Ливию непосредственно «вагнеровцами».

«ЧВК «Вагнер» применяет безответственную тактику, из-за чего вооруженный конфликт не утихает, а ни в чем не повинные мирные жители страдают и гибнут. У России есть возможность остановить это, однако желания поступить так – нет», - заявил директор по операциям Африканского командования генерал Брэдфорд Геринг.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне последнего воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Ранее агентство Anadolu засняло очищенные от наемников Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Наемники также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН ПНС под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца ЛНА понесла ряд тяжелых поражений.