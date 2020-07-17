Режим самоизоляции, введенный повсеместно на фоне распространения COVID-19, для многих оказался своеобразной проверкой на прочность. Люди в один момент оказались заперты, казалось бы, в самом безопасном месте – собственных домах, но карантинные меры вызвали неожиданный побочный эффект. Самоизоляция спровоцировала вспышки домашнего насилия по всему миру. Россия не стала исключением.

В опубликованных на сайте «Медузы» выдержках из доклада правозащитников «Зоны права» подробно рассказывается, как обстояла ситуация с домашним насилием на карантине, какие были приняты меры и как на это реагировали государственные органы РФ.

К примеру, консорциум женских неправительственных объединений сообщил, что количество обращений за помощью в центральном федеральном округе, включая Москву, в мае 2020 года увеличилось в два раза по сравнению со средними показателями за месяц.

Предоставляющий кризисные консультации по телефону или электронной почте центр «Сестры» также зафиксировал двукратный рост обращений в апреле и мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Согласно данным проекта «Ты не одна», в апреле 2020 года за помощью обратились 1 352 человек, в мае было получено 2 038 подобных обращений. При этом среднее количество обращений в месяц составляет 500-700.

В начале мая уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью «РИА Новости», что с 10 апреля 2020 года количество зарегистрированных случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза - с 6 054 в марте 2020 года до 13 000 в апреле 2020 года.

При этом, согласно официальной статистике МВД РФ, количество случаев домашнего насилия, зарегистрированное в апреле 2020 года, наоборот, снизилось на 9% по сравнению с апрелем 2019 года. В конце марта МВД приостановило личный прием граждан и рекомендовало обращаться в полицию через специальный сервис на официальном сайте.

В условиях строгой изоляции также поменялся режим работы судов. Рассмотрение большинства дел было отложено, некоторые заседания проходили в дистанционном режиме. Обращения в суд cтали возможны только в электронном виде или по почте. Многие дела, касающиеся разводов, опеки над детьми и домашнего насилия, были заморожены.

Авторы доклада заключают, что российские власти начали признавать проблему домашнего насилия в целом и ее возможное обострение из-за режима строгой изоляции. Ее решение осложняется отсутствием соответствующего закона о домашнем насилии, из-за чего власти оказались не в состоянии обеспечить по-настоящему эффективную защиту пострадавших во всей стране.