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Ядерная гонка возвращается
Эпоха сокращения ядерных арсеналов подошла к концу — в этом году страны мира начали активно наращивать количество боеголовок, следует из доклада SIPRI
Ядерная гонка возвращается
Северная Корея проводит учения с использованием баллистической ракеты / Reuters
16 июня 2025 г.

Новая ядерная гонка набирает обороты: государства с ядерным оружием наращивают свои арсеналы, а механизмы контроля над вооружениями ослабевают. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, в 2024 году все девять стран, обладающих ядерным оружием, продолжили программы модернизации. Россия и США по-прежнему владеют более 90% от общего числа ядерных боезарядов в мире (примерно 12,2 тыс. единиц), но Китай быстро сокращает разрыв — его арсенал уже превышает 600 боеголовок. Индия и Пакистан также продолжают развивать системы доставки и накапливать расщепляющиеся материалы, отмечают авторы доклада.

Директор SIPRI Дэн Смит сообщил, что многолетнее сокращение числа ядерных боеголовок, похоже, завершилось. 

«Мы наблюдаем не просто технические улучшения, а масштабное перераспределение ресурсов на развитие ядерного потенциала», — отметил ученый.

Около 9,6 тыс. боеголовок находятся в военных хранилищах. Из них 3912 уже развернуты на ракетах и самолетах, примерно 2100 — находятся в режиме повышенной боевой готовности, уточнил Смит. Основная часть этих вооружений принадлежит США и России, но, по оценке SIPRI, Китай, возможно, также начал размещать боезаряды на своих ракетах.

Контроль над вооружениями ухудшается более десяти лет, констатируют авторы SIPRI. После того как Россия в 2023 году приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружений СНВ-III, США объявили модернизацию своего ядерного арсенала приоритетной задачей. В ряде стран усиливаются дебаты о размещении ядерного оружия или создании собственного.

Россия в 2024 году разместила ядерные вооружения в Беларуси в ответ на переброску американских стратегических истребителей в Польшу. Некоторые другие европейские члены НАТО также выразили готовность принять американские ядерные боеголовки на своей территории.

SIPRI предупреждает об изменении характера угроз. Искусственный интеллект, кибероружие и технологии в космосе трансформируют управление ядерными арсеналами. Эти инструменты ускоряют принятие решений, но повышают и риск ошибок. «Программный сбой может привести к катастрофе», — подчеркнул Смит. «Решения о пуске ядерного оружия должны оставаться за людьми».


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