22 июля 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Турция задействовала дирижабли для охраны границы с Сирией
Дирижабль используют в приграничном районе Рейханлы провинции Хатай на юге Турции. Аэросудно оборудовано камерами видеонаблюдения для мониторинга территории площадью до 8 кв км. Угол обзора - 360 градусов. Его длина – 17 метров. Дирижабль способен подниматься на высоту до полукилометра. Аэростат модели «Karagöz» разработан турецкой компанией ASELSAN. #Турция #граница #дирижабль
Турция задействовала дирижабли для охраны границы с Сирией / Others
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