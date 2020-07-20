Сотни объектов архитектурного наследия эпохи Османской империи в 18 странах мира переданы на нужды церквей, сообщил агентству Anadolu архитектор-историковед Мехмет Эмин Йылмаз. Ученый посвятилэтой проблеме 10 лет своей жизни.

Йылмаз рассказал, что сначала сконцентрировался на исследованиях исторического наследия Венгрии, Болгарии и Греции. «Именно в этих трех странах находится наибольшая часть исламских памятников, преобразованных в церкви. Затем я расширил зону исследований, посетил Алжир, Украину, Грузию, Армению, Боснию и Герцеговину и т. д. - в целом 18 стран», - отметил он.

По словам историковеда, на территории этих стран он зафиксировал 329 архитектурных памятников османской эпохи, в том числе мечетей, мавзолеев и медресе, которые были преобразованы в церкви.

«В Болгарии в церкви превращены 117 мечетей, 7 мавзолеев и 1 медресе. Три часовни в этой стране сегодня функционируют в качестве колоколен церквей. В Хорватии 3 мечети и 1 часовня, в Крыму - 6 мечетей и 1 мавзолей, в Косово - 1 мечеть преобразованы в церкви. В Македонии 3 исторические мечети и 2 мавзолея, а также 2 часовни переданы на баланс церкви. В Сербии здания 15 мечетей и 2 мавзолеев также используют в качестве церквей. В Армении - 2 мечети, на юге Кипра - 1 мечеть, в Молдове - 4 мечети, в Румынии - 5 мечетей переданы под нужды церкви. В Венгрии 23 мечети, 5 мавзолеев, 1 баня и 1 школа также используются для церковных целей», - привел данные своего исследования Йылмаз.