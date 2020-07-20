Ливийская нефтяная корпорация NOC выразила глубокую обеспокоенность в связи со случаями использования ее объектов в качестве военных блок-постов и потребовала немедленного вывода с них всех иностранных наемников, в том числе боевиков российской ЧВК «Вагнер».

Как передает «Эхо Москвы», NOC также призывает миссию ООН направить наблюдателей для надзора за демилитаризацией в те районы, где работают ее предприятия.

На сайте корпорации сообщается, что в данное время на нефтяных объектах «находится большое количество иностранных наемников», работающих на правительства, «которые заинтересованы в блокировании ливийской добычи и нанесении ущерба ливийской инфраструктуре».

По информации Reuters, в заявлении NOC содержится осуждение ЧВК «Вагнер», сирийских и других наемников. Последний факт использования нефтяных объектов в военных целях замечен в порту Эс-Сидра, сообщает агентство.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне ЛНА воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Ранее агентство Anadolu засняло очищенные от наемников Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Наемники также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.