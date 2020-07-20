Топ-менеджеры российских компаний, бизнесмены и государственные чиновники еще в апреле получили доступ к экспериментальной антикоронавирусной вакцине, разработанной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, пишет «РБК» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам неназванного научного работника, вакцину вводили сотням человек. Bloomberg также подтвердил личности десятков из них, но по причинам конфиденциальности их имена не разглашаются.

По данным агентства, среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Предложение о вакцинации также было сделано «ФосАгро», но оно еще рассматривается. Обе компании отказались комментировать информацию Bloomberg.

Издание отмечает, что программа была бесплатной, а участники подписывали бумаги о том, что осведомлены о возможных рисках. При этом опрошенные Bloomberg бизнесмены рассказали, что по-разному перенесли последствия вакцинации. Некоторые участники даже сообщали о лихорадке и мышечных болях после прививок. При этом были и те, кто отказался от участия в программе. Они посчитали, что вакцину сначала нужно протестировать на добровольцах.

По словам неназванного источника агентства, программу вакцинации не афишировали, в противном случае желающих было бы слишком много.

Официально испытания вакцины от коронавируса на людях начались в середине июня. Первая группа, которой ее ввели, состояла из 18 человек. Второй группе ввели препарат через несколько дней после того, как результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.