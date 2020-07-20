КУЛЬТУРА
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Все больше людей выбирают Турцию домом
В 2019 году лидером по приему иммигрантов стал Стамбул - 45,3%. За ним следуют Анкара, Анталья, Бурса и Измир
Все больше людей выбирают Турцию домом
Все больше людей выбирают Турцию домом / Others
20 июля 2020 г.

В 2019 году в Турцию иммигрировало 677 042 человека, что на 17,2% больше по сравнению с 2018 годом. Среди иммигрантов 54,4% составили мужчины и 45,6% женщины. Такие данные приводятся в докладе Статистического института Турции по международной миграции за 2019 год.

Согласно статистике, среди прибывших из-за границы 98 554 человека - граждане Турецкой Республики, 578 488 - граждане других государств.

Наибольшее число иммигрантов (13,3%) находится в возрастной группе 25-29 лет, 12,2% мигрантов - в возрасте 20-24 года, 11,6% мигрантов - 30-34 года.

В 2019 году больше всего иммигрантов (45,3%) принял Стамбул. За ним следует Анкара, которая приняла 9,2%. В Анталье поселились 6,5% иммигрантов, в Бурсе - 3,5% и 2,2% в Измире.

Среди стран происхождения иммигрантов на первом месте Ирак (14,5%), на втором - Туркменистан (13,8%), за ним следуют Афганистан (8,2%), Сирия (7,5%) и Иран (7,3%).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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