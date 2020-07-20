Новость о возможном открытии авиасообщения с Турцией вызвала большой интерес у россиян, пишет«Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную от участников туристического рынка.

По данным OnlineTur.ru, на прошлой неделе направление стало лидером по числу поисковых запросов, сформировав 42,2% от общего объема. Ранее основной спрос приходился на туры по России, доля которых теперь сократилась в два раза.

По оценкам Level.Travel, сегодня Турция является вторым по востребованности направлением. После новостей о возобновлении авиарейсов число поисковых запросов в эту страну выросло в шесть раз.

Информацию о начале работы по возобновлению авиасообщения с 15 июля со ссылкой на Минтранс Турции распространило агентство Anadolu.

Ранее президенты двух стран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин затронули вопрос в телефонных переговорах. По итогам они поручили главам соответствующих ведомств заняться решением проблемы.

Как сообщили «Коммерсанту» его источники, изначально речь будет идти о запуске регулярных, и уже потом чартерных рейсов. На данный момент формально у россиян возможности купить тур в Турцию нет. Тем не менее, российские туристы продолжают прибывать на турецкие курорты, а также на пляжи Албании и Египта через Беларусь.

По оценкам собеседника издания, если в ближайшее время между Россией и Турцией будет возобновлено регулярное сообщение, страна до конца года сможет принять 1-1,5 миллиона российских туристов, а если речь пойдет о чартерных рейсах , можно говорить о 3,5-4 миллионах человек.