Москва продолжает увеличивать финансирование силовиков и чиновников, несмотря на трехкратный обвал нефтегазовых доходов бюджета и рецессию в экономике, сообщает Finanz.Ru.

По итогам первого полугодия каждый четвертый рубль госбюджета достался силовым структурам, следует из доклада, опубликованного Минфином.

Расходы на вооруженные силы увеличились на 150 миллиардов рублей, или 14% - до 1,213 триллионов рублей. Финансирование ядерно-оружейного комплекса выросло на 36% - до 26,913 миллиарда рублей. На прикладные исследования в области национальной обороны, в частности, разработку нового оружия, было выделено на 10% больше, чем в прошлом году, - 166,9 миллиарда рублей.

В общем, на национальную оборону за первое полугодие было потрачено 1,6 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом ассигнования выросли на 10%, или 148 миллиардов рублей, и в номинальном выражении стали рекордными за все время.

Кроме того, выросли в трехкратном размере расходы по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса» - за 6 месяцев Минфин потратил 4,5 миллиарда рублей против 1,3 миллиарда год назад.

Расходы на содержание аппарата чиновников и органов государственной власти также взлетели на 20% - до 667 миллиардов рублей. «Функционирование президента Российской Федерации», по данным Минфина, подорожало в 1,5 раза - до 16,6 миллиарда рублей.

Сэкономить правительство РФ решило на развитии регионов и медицинской сферы, в частности, производстве лекарств, следует из данных Минфина. К примеру, финансирование госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа снизилось более чем в 5 раз - с 2,5 до 0,5 миллиарда рублей. Аналогичным образом урезали финансирование на четверть для Калиниградской области - до 24,8 миллиарда рублей.

Также самой недофинансированной из всех стала госпрограмма развития медицинской и фармацевтической промышленности. В номинальном выражении расходы на нее сократились более чем в два раза - с 2 миллиардов до 978 миллионов рублей.