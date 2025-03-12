ПОЛИТИКА
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Москва не верит в перемирие от США
Россия вряд ли согласится на украинское предложение о 30-дневном прекращении огня
Москва не верит в перемирие от США
Путин не верит в мирное предложение Украины / Reuters
12 марта 2025 г.

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не согласится на 30-дневное перемирие, предложенное Киевом и Вашингтоном, пишет агентство Reuters со ссылкой на российские источники. Украинская делегация 11 марта на саммите в Джидде выступила с предложением заключить 30-дневное перемирие, США поддержали эту инициативу.

Собеседники издания отмечают: любые соглашения должны учитывать успехи Москвы на фронте и гарантировать ее интересы. Фактически Россия требует полной капитуляции Украины, смены власти на более лояльный режим, а также отказа украинцев от вступления в НАТО.

Администрация Дональда Трампа с конца февраля резко изменила политику США в отношении Украины: он приостановил военную помощь и разведывательное сотрудничество, заявив, что Киев должен согласиться на условия прекращения войны. Однако после заявления Украины о поддержке идеи перемирия Вашингтон во вторник согласился возобновить поставки оружия и данные разведки.

Один из высокопоставленных российских источников сообщил Reuters, что без гарантий со стороны Вашингтона и Киева предложенное соглашение может ослабить позиции Москвы. «Путину трудно согласиться на это в текущем виде. Россия наступает, и наша позиция сильна», — заявил собеседник.

Москва контролирует почти 20% территории Украины и за последние месяцы постепенно продвигается вперед. Киев в августе ненадолго занял участок российской территории в Курской области, но его позиции там слабеют: за последние две недели РФ уверенно продвинулась к границам региона, освободив более 10 населенных пунктов.

Другой российский источник назвал предложение США «ловушкой», заявив, что перемирие без четких гарантий создаст риски для Москвы. Третий источник отметил, что США скорее использовали перемирие как предлог для возобновления военной помощи Киеву.

Президент России ранее заявлял, что не приемлет временных перемирий. «Нам нужен долгосрочный мир, закрепленный гарантиями для России и ее граждан», — сказал он в декабре.


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