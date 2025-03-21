ВОЙНА В УКРАИНЕ
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У Британии планы на украинское небо
Великобритания хочет взять на себя воздушное прикрытие будущей миротворческой миссии в Украине
У Британии планы на украинское небо
/ Public domain
21 марта 2025 г.

Лондон рассматривает возможность отправки британских истребителей Typhoon для патрулирования украинского неба в рамках подготовки коалиции «желающих» во главе с премьер-министром Киром Стармером.

Обсуждение состоялось 21 марта на военной базе в Нортвуде, где более 30 стран собрались для координации усилий по потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Согласно источнику The Telegraph в ВВС Великобритании, вопрос о воздушном прикрытии является ключевым. «Мы бы никогда не отправили свои войска, не обеспечив им воздушное прикрытие», — подчеркнул он. В случае развертывания миссии рассматриваются истребители Typhoon и F-35, способные выполнять задачи воздушного контроля и перехвата.

Пока решение о размещении истребителей не принято, но шесть Typhoon уже направляются в Польшу для воздушного патрулирования в рамках усиленного присутствия НАТО. Как отметили в Минобороны, при необходимости эти самолеты могут быть оперативно перенаправлены в Украину.

Ожидается, что воздушная операция будет носить ротационный характер, в ней будут участвовать несколько стран одновременно, при этом британцы, как предположил источник The Telegraph, будут в числе первых на земле и в небе.

В Париже на прошлой неделе обсуждалось, что «коалиция желающих» будет скорее «силой гарантирования», а не классической миротворческой миссией. Один из высокопоставленных военных источников The Telegraph подчеркнул, что ключевыми приоритетами для коалиции станут обеспечение безопасности воздушного пространства Украины и возвращение Черного моря в состояние международных вод. «Украина должна быть уверена в своих силах, чтобы начать экономический путь и вернуть своих беженцев домой», — добавил он.

Французский президент Эммануэль Макрон параллельно обсуждает возможность передачи миссии под эгиду ООН, отказавшись от идеи прямого участия европейских солдат.

В свою очередь, Трамп, по информации Белого дома, не намерен предоставлять военную помощь, подталкивая Европу к усилению собственной ответственности. «Если янки не будут говорит людям (европейцам — ред.), что делать, это должен сделать Кир Стармер», — заключил собеседник The Telegraph из британской авиации.

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