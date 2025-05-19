Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль возьмет под полный контроль всю территорию сектора Газа. Он объявил о начале новой масштабной военной операции и временном возобновлении поставок гуманитарной помощи, чтобы избежать голода. При этом причина — не гуманитарные соображения, а то, что фотографии голодающих «‎могут подорвать международную поддержку войны против ХАМАС»‎.

«Мы не можем потерять глобальную поддержку. Голод нанесет ущерб нашей миссии», — заявил Нетаньяху в понедельник.

Израиль не стал уточнять ни объемы, ни сроки для доставки гуманитарной помощи. При этом также неизвестно, какие организации займутся доставкой продовольствия — ранее Израиль отказывался сотрудничать с ООН для доставки гуманитарных грузов в сектор.

Армия Израиля 16 мая начала «Операцию Колесницы Гидеона», сопровождаемую массированными авиаударами по Газе. По данным Минздрава эксклава, за последние три дня были убиты более 350 человек, более 675 ранены. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее «бесчеловечным» и потребовал немедленно снять блокаду и допустить гуманитарную помощь, осудив израильскую тактику голода как «издевательство над международным правом».

Военные Израиля заявили, что их цель — занять ключевые районы, уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Кабинет министров единогласно одобрил призыв резервистов и перемещение палестинского населения на юг Газы якобы «в целях защиты». Израильские чиновники подтвердили, что план включает полную оккупацию сектора и установление там израильской администрации.

В самой Израиле это вызвало острые споры. Начальник Генштаба Эяль Замир предупредил, что масштабное наступление может привести к гибели заложников. Однако ультраправые голоса призывают не останавливаться и начать этническую чистку. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал полностью перекрыть доступ к еде и воде.

При этом ООН и гуманитарные организации раскритиковали предложенный Израилем план доставки помощи через контролируемые «гуманитарные хабы», назвав его инструментом давления. ХАМАС заявил, что это «политический шантаж».





