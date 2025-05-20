ПОЛИТИКА
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Трамп наказывает Гарвард за протесты
Администрация президента США лишает элитный университет 60 млн долларов федеральных грантов за якобы неспособность противодействовать антисемитизму и расовой дискриминации в кампусе
Трамп наказывает Гарвард за протесты
Гарвардский университет / Reuters
21 час назад

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило о прекращении федеральных грантов Гарвардскому университету на сумму 60 млн долларов, обвинив престижное учебное заведение в неспособности решить проблемы «антисемитского преследования» и «расовой дискриминации» на территории кампуса.

«HHS предпринимает решительные действия для защиты гражданских прав в высшем образовании. Из-за продолжающейся неспособности Гарвардского университета бороться с антисемитским преследованием и расовой дискриминацией, HHS прекращает несколько многолетних грантов — в общей сложности около 60 млн долларов за весь период их действия», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в понедельник в социальной сети X.

«В администрации Трампа дискриминация на территории кампуса не будет допускаться. Федеральные средства должны поддерживать учреждения, которые защищают всех студентов», — продолжили в HHS.

Это решение стало частью более масштабных мер администрации Трампа против Гарварда — за последние месяцы федеральное правительство уже заморозило или отменило гранты и контракты с университетом на сумму почти 3 млрд долларов.

Федеральное правительство ранее угрожало заморозить финансирование многих университетов, включая Гарвард, из-за студенческих протестов в поддержку Палестины и программ разнообразия, равенства и инклюзивности. В ходе этого процесса была создана «Целевая группа по борьбе с антисемитизмом» с участием Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и социальных служб, Министерства образования и Управления общих служб (GSA).

Гарвардский университет отверг обвинения и подал иск. Вуз считает, что замораживание средств федеральным правительством является незаконным. Это противостояние между одним из самых престижных университетов мира и федеральным правительством США, по всей видимости, будет продолжаться.

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