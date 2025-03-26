Сирия резко осудила авиаудары и артобстрел, которые израильские силы нанесли во вторник по югу страны. По данным сирийского МИД, атака на деревню Кувейя в провинции Даръа привела к гибели шести мирных жителей. Ведомство назвало происходящее «опасной эскалацией» и «вопиющим нарушением международного права и суверенитета».

Израильская армия утверждает, что ее военнослужащие подверглись обстрелу со стороны «террористов» на юге Сирии и ответили огнем, а затем по цели нанесла удар авиация. Местные власти сообщили, что из-за обострения обстановки 350 семей покинули свои дома и были размещены в пунктах временного размещения.

Губернатор Даръа Анвар аз-Зоаби подтвердил, что инцидент произошел после попытки израильской военной группы проникнуть в населенный пункт. Это привело к столкновениям с местными жителями, за которыми последовал артиллерийский обстрел и атаки беспилотников.

Страны региона осудили действия Израиля, подчеркнув их «провокационный характер» и потенциальную угрозу стабильности. Израиль, в свою очередь, продолжает заявлять, что удары направлены на недопущение попадания вооружений к силам, пришедшим к власти после падения режима Асада.

ООН также выразила обеспокоенность. Спецпосланник по Сирии Гейр Педерсен отметил тревогу в связи с заявлениями Израиля о намерении остаться в Сирии и требованием полной демилитаризации южных районов.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что израильская военная группа вошла в Кувейю и открыла артиллерийский огонь по местным жителям, пытавшимся дать отпор.

Израильские удары по югу и центру Сирии участились после падения режима Башара Асада.

Министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в подрыве стабильности в стране.

Президент Сирии Ахмед аш-Шара на саммите арабских стран в Каире призвал международное сообщество потребовать немедленного вывода израильских войск с юга страны.