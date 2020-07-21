Сегодня, 21 июля, Кировский районный суд Омска отказал в удовлетворении иска в защиту права Алины Наврузовой носить платок в медицинском колледже, сообщил адвокат девушки Руслан Нагиев.

«По каким основаниям отказано, пока неясно, так как мотивировочная часть решения будет готова через 5 дней», - сказал Нагиев, добавив, что он намерен «его обжаловать и идти до конца».

Ранее суд перенес рассмотрение дела на 21 июля, обязав Алину Наврузову предоставить доказательства того, что она исповедует ислам, выписки из Корана о том, что женщина должна носить хиджаб (головной платок), а также «доказательство того, что она борется за свои права искренне».

Соответствующую информацию предоставили несколько муфтиев России, а также Совет улемов Духовного управления мусульман РФ. Все они подтверждают, что для мусульманок платок является обязательным для ношения в общественных местах.

Алина Наврузова и ее адвокат Руслан Нагиев обратились этой весной в суд с иском к образовательному учреждению. Девушка просит Кировский райсуд Омска признать положения из правил учебного заведения незаконными и обязать медучреждение отменить выговоры, которые она получила за отказ снимать платок.

В иске сказано, что с момента поступления в колледж Наврузова покрывала голову, но изначально никаких проблем с этим не было. Однако с 2018 года преподавательский состав колледжа систематически стал понуждать ее к тому, чтобы она не носила платок, закрывающий волосы и шею. В п.п. 3.6, 3.7 правил образовательного учреждения сказано, что «обучающиеся обязаны соответствовать внешнему облику медицинского работника и не вызывать эстетического раздражения (неопрятная прическа, яркий цвет волос, небритость на лице), соблюдать форму одежды (медицинский халат) на учебных занятиях». В противном случае им установлен запрет на «нахождение в помещениях колледжа в головных уборах (кроме медицинских колпаков)».

«Мы считаем, что действия администрации являются вмешательством в частную жизнь и нарушением ст. 28 Конституции РФ, согласно которой «Каждому гражданину гарантируется свобода исповедовать любую религию и действовать в соответствии с ее убеждениями», – цитирует адвоката Руслана Нагиева IslamNews. При этом адвокат отметил, что хиджаб Наврузовой никому не причиняет вреда и не влияет на успеваемость девушки в учебе.