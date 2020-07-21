В ООН глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. «Крупномасштабный конфликт между двумя странами может стать катастрофой», - отметил Стефан Дюжаррик.

От имени главы ООН он призвал обе стороны проявить максимальную сдержанность.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию осудили обстрел Арменией позиций Азербайджана и призвали не допустить дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

«Мы осуждаем нарушение режима прекращения огня, призываем стороны принять все меры для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, и использовать для этого все доступные каналы связи», - говорится в заявлении посредников МГ ОБСЕ.

С призывом к Баку и Еревану прекратить противостояние и принять меры для прекращения эскалации конфликта обращался также военный блок НАТО и Москва.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

Согласно данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона попыталась продвинуться в этой части госграницы, но, встретив жесткое сопротивление, отступила.

12 азербайджанских военных и 1 мирный житель, а также 4 военнослужащих с армянской стороны погибли за последние двое суток в приграничных столкновениях. Таким образом, общее число жертв с обеих сторон уже составило 17 человек. Бывшие советские республики обвиняют друг друга в провокации.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.