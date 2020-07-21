1240 решений Европейского суда по правам человека на сумму более 1,1 миллиарда рублей - такова цена нарушений прав граждан РФ в 2019 году.

Это около 67% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 миллиарда рублей, сообщается в отчете о проверке исполнения бюджета Минюстом, опубликованном на сайте Счетной палаты РФ.

Еще 850 миллионов рублей по 10 делам Минюст России не успел оплатить из-за позднего поступления документов, утверждается в отчете по проверке расходов министерства.

Ранее, в январе 2020 года, ЕСПЧ представил статистику, согласно которой из общего количества в более 59 тысяч рассматриваемых судом в 2019 году исков 25,2% касались России.

По данным Минюста РФ, свыше 90% жалоб против России ЕСПЧ отклоняет, а если рассчитывать количество исков на 10 тысяч населения, то РФ замыкает второй десяток стран, входящих в Совет Европы. В то же время, как отмечает, «Интерфакс», отмечен рост количества поступивших в суд жалоб.