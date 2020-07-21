В Вене восемь сотрудников полиции были отстранены от работы после появления видео, на котором правоохранители избивают 28-летнего чеченца, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство AP. Местная прокуратура начала расследование по факту случившегося.

Инцидент произошел в январе 2019 года, но кадры, попавшие на видеокамеру, стали доступны только сейчас. Они были опубликованы австрийским изданием Krone. На видео два сотрудника полиции избивают чеченца в то время, когда шестеро других находятся рядом и наблюдают за этим.

Отстраненные от работы полицейские также давали ложные показания против потерпевшего, вследствие чего чеченец, имя которого не разглашается, был осужден за клевету, сообщает Vayfond.

Пресс-секретарь Венской прокуратуры Нина Буссек сообщила, что расследование ведется по подозрению в нанесении телесных повреждений и возможном злоупотреблении полномочиями.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал поведение полиции «абсолютно неприемлемым».

По информации «Кавказ.Реалии», ссылающегося на пресс-службу венского управления полиции, пока неизвестно, какие меры будут предприняты в отношении отстраненных от работы на период расследования происшествия сотрудников.

Ранее сообщалось о задержании австрийской полицией по подозрению в убийстве 43-летнего чеченца Анзора Умарова двух уроженцев Чечни, которые жили в стране более 15 лет в статусе беженцев.

Умаров был убит 4 июля в городе Герасдорф около одного из торговых центров выстрелом в голову. Он вел канал на YouTube под псевдонимом «Анзор из Вены», критикуя главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение, неоднократно оскорбляя его и его родителей с использованием нецензурных выражений и ненормативной лексики.