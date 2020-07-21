В Туле суд оштрафовал на 30 тысяч рублей и депортировал из страны 27-летнего уроженца Таджикистана за проведение молитв в своей комнате общежития, сообщает IslamNews со ссылкой на правозащитный центр «Сова».

Суд посчитал, что таджикистанец занимается незаконной миссионерской деятельностью в жилом помещении без разрешения руководства местной мусульманской организации.

По итогам проведенного у него обыска были изъяты около 10 книг и брошюр религиозного характера. Как отмечается правоохранительными органами, для коллективных намазов в комнате подозреваемого собиралось до 15 человек. В помещении имелись ковры и часы, на которых было указано время молитв.

Местные СМИ утверждают, что таджикистанец якобы организовал в общежитии «исламскую религиозную ячейку», но при этом добавляется, что экстремистский характер собраний не был доказан. Однако тульский суд по инициативе МВД все же постановил депортировать молодого человека из страны.

Местные мусульмане с тревогой восприняли приговор уроженцу Таджикистана. По словам верующих, пятничная коллективная молитва является религиозной обязанностью, и теперь практически каждый из них может быть подвергнут преследованию или выдворен из страны по обвинению в миссионерской деятельности.

Полноценной мечети в Туле нет. Молельный дом не может вместить всех желающих совершить коллективный намаз по пятницам и в дни праздников. Число мусульман в городе и области составляет порядка 25 тысяч.