Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности государства, в том числе отчуждение части его территории и призывы к нему, сообщается на сайте «Российской газеты».

Проект закона был подготовлен сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в конституцию РФ Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. В документе уточняется понятие экстремистской деятельности, к которой теперь приравниваются и призывы к нарушению территориальной целостности России. При этом экстремизмом не будут считаться делимитация, демаркация, редемаркация границ с соседними государствами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, отметил, что «любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться».

По словам Володина, нормы коснутся не только россиян, но и иностранцев. Однако, в первую очередь, о последствиях стоит задуматься политикам, «которые публично заявляли о необходимости расчленения России», подчеркнул спикер. Принятие закона может остудить «многие горячие головы», считает он.

Нормы о наказании за отчуждение территорий и призывы к этому, как пишет издание, будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс РФ. Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от 6 до 10 лет.

Как отметил в комментарии РИА Новости зам главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, одна из целей закона - пресечь спекуляции вокруг статуса присоединенного к РФ в 2014 году полуострова, а также Курильских островов, республик Северного Кавказа и Калининградского края.

Окончательно закон депутаты собираются принять 22 июля на последнем заседании весенней сессии.