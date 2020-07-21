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Президент Ирана заявил о 25 млн зараженных COVID-19 в стране
Ошеломляющие цифры содержатся в еще не опубликованном исследовании министерства здравоохранения Ирана
Президент Ирана заявил о 25 млн зараженных COVID-19 в стране
Президент Ирана заявил о 25 млн зараженных COVID-19 в стране / Reuters
21 июля 2020 г.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с начала эпидемии в стране коронавирусом могло заразиться около 25 миллионов человек, сообщает Радио Свобода.

Он сослался на новое исследование министерства здравоохранения, в котором содержится предположение о беспрецедентно высоком числе случаев заражения.В этой связи президент еще раз призвал всех отнестись к пандемии с предельной серьезностью.

«По нашим оценкам, до настоящего времени около 25 миллионов иранцев заразились этим вирусом и около 14 тысяч человек погибли, — сказал Роухани на заседании Национального штаба по противодействию коронавирусу. — В докладе [министерства] говорится, что еще от 30 миллионов до 35 миллионов других людей, предположительно, находятся в зоне риска».

Более 200 тысяч человек были госпитализированы, добавил президент Ирана. Причем в ближайшие месяцы это число, по его словам, удвоится.

Роухани не сообщил, на чем базируются оценочные данные. Исследование Минздрава пока не обнародовано.

В парламентском отчете, опубликованном в апреле, говорится, что число умерших от коронавируса в Иране, вероятно, почти вдвое превышает официальные цифры.

Согласно последним данным, опубликованным министерством здравоохранения Ирана, в стране зарегистрировано 278 827 случаев заражения и 14 634 летальных исходов.

20 июля зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19 – 229. В мире, по сведениям американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 14 миллионов случаев коронавируса, умерло порядка 600 тысяч человек.

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