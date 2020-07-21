Во Франции расшифруют «черные ящики» сбитого в Иране украинского лайнера

Французские следователи начали расшифровку «черных ящиков» лайнера компании #МАУ. Закончить работу планируют не ранее 23 июля. Самолет был сбит силами ПВО Тегеранского аэропорта 8 января 2020 года. Погибло 176 человек. Власти страны признали ошибку военных через три дня. Но только спустя полгода #Тегеран отправил самописцы на международную экспертизу. #Иран объяснил задержку условиями карантина.