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Трудовые мигранты протестовали в нескольких регионах России
Массовые акции протеста с требованием выплаты зарплат прошли в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Амурской области
Трудовые мигранты протестовали в нескольких регионах России
Фото: 47News.Ru / Others
21 июля 2020 г.

В Москве и Санкт-Петербурге прошли массовые акции трудовых мигрантов с требованием выплаты зарплат. В столице протестовали рабочие в аэропорту Шереметьево, а в Санкт-Петербурге – строители делового комплекса «Лахта Центр».

Как сообщает Telegram-канал Baza, в прошлую пятницу, 17 июля, в Шереметьево собрались около 100 трудовых мигрантов, занимавшихся ремонтом взлетно-посадочной полосы. Протестующие требовали выплаты сверхурочных. К рабочим вышло руководство строительной компании. Сам митинг закончился без серьезных последствий, однако несколько человек все же были задержаны.

Транспортная прокуратура начала проверку по этому делу. Также Следственный комитет РФ, в свою очередь, обязался рассмотреть жалобы рабочих.

В Санкт-Петербурге строители собрались у административного офиса «Лахта Центр». Как передает 47 News, несколько сотен прибывших из Центральной Азии трудовых мигрантов требовали выплаты зарплат за весенние месяцы.

Подрядчик «Ренессанс Констракшн», со своей стороны, заявил, что строители уже получили положенные им выплаты, а сейчас они рассчитывают на дополнительные деньги.

Переговоры с протестующими, по данным «Невских новостей», провел консул Узбекистана. К настоящему моменту большинство участников прекратили акции протеста. При этом, по заявлениям подрядчика, с инициативной группой продолжается диалог.

Комментируя эти события, глава Санкт-Петербургского узбекского землячества «Туран» Валишер Хайдаров, отметил, что случаи нарушения прав мигрантов распространены по всей стране.

«Если, будучи мигрантами, они бастуют, значит, доведены до точки кипения. Нам постоянно звонят, жалуются, что не дают зарплату, обманывают, в том числе во время пандемии», - цитирует его «Росбалт».

Ранее на заводе в Амурской области произошли беспорядки с участием рабочих из Узбекистана, которые были спровоцированы невыплатой зарплат. В ходе следствия по факту было возбуждено несколько уголовных дел. Как показала проверка прокуратуры, подрядчик не принял необходимых мер по обеспечению приглашенных на работу трудовых мигрантов. После этого появилась информация о том, что строителям выплатили долги и улучшили условия труда.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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