Решение парламента Египта санкционировать военную интервенцию в Ливию равносильно объявлению войны, заявил глава МВД страны Фатхи Башага.

«Принятое накануне парламентом Египта решение одобрить отправку войск за пределы западных рубежей страны представляет собой объявление войны Ливии», - написал Башага на своей странице в Twitter.

Данный шаг Каира, по его словам, нарушает соглашения, принятые в рамках Лиги арабских государств и Организации Объединенных Наций. Башага подчеркнул, что ливийцы «полны решимости отстаивать суверенитет, безопасность и свободу своей страны».

Египетский парламент в минувший понедельник одобрил предложение о санкционировании военной интервенции в соседнюю Ливию.

Как сообщают государственные СМИ Египта, в ходе закрытого заседания под председательством спикера парламента Али Абдуль-Ааля законодательный орган уполномочил президента АРЕ Абдуль-Фаттаха ас-Сиси «принять все необходимые меры для защиты национальной безопасности страны».

Решение было принято через неделю после того, как поддерживаемая Халифой Хафтаром Палата представителей в Тобруке призвала Египет к военному вторжению в Ливию под предлогом «защиты национальной безопасности» обеих стран.

В минувший четверг Абдул-Фаттах Ас-Сиси принял глав ливийских группировок из состава вооруженных формирований Хафтара в египетской столице, Каире. В ходе встречи он пригрозил, что Египет «не останется в стороне» на фоне концентрации ливийских правительственных войск вблизи города Сирт на севере страны.

Ранее в прошлом месяце Ас-Сиси также выступил с угрозой военной интервенции в Ливию.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытается захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.