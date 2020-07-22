ПОЛИТИКА
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Бывший дипломат: Народ дорого платит за ошибочную внешнюю политику Тегерана
Кризисная ситуация на рынках валюты и недвижимости, а также рост цен на потребительские товары - все это последствия ошибок во внешней политике Тегерана, испортившего отношения с соседними странами, считает бывший иранский дипломат Касым Мухибали
Бывший дипломат: Народ дорого платит за ошибочную внешнюю политику Тегерана
Фото: AA / Others
22 июля 2020 г.

Внешняя политика Тегерана ошибочна, и ее экономические последствия испытывает на себе сегодня весь иранский народ, сказал в интервью порталу İrdiplomacy бывший глава отдела по Ближнему Востоку МИД Ирана Касым Мухибали.

«Иранский народ сегодня испытывает на себе негативные последствия внешней политики Тегерана, испортившего отношения с соседними странами. Ситуация на рынках валюты, недвижимости, автомобилей плачевна. Рост цен на потребительские товары сохраняется. Все это последствия ошибок во внешней политике», - считает Мухибали.

По его словам, экономические проблемы привели к серьезному недовольству населения. «Тегеран вот уже 40 лет ведет неверную внешнюю политику, однако платит за эти ошибки иранский народ. Последующие ошибки во внешней политике также рискованные. Чем глубже экономический кризис, тем сильней протесты», - отметил дипломат.

ИСТОЧНИК:AA
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