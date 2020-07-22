Элитный санаторий «Русь» в курортном городе Ессентуки не разрешил одной из поcтоялиц купаться в бассейне в буркини, пишет IslamNews.

Сотрудники оздоровительного учреждения настойчиво попросили женщину выйти из воды, как только увидели ее спускающейся в бассейн в специальном костюме для плавания, который, в отличие от обычных купальников, полностью закрывает тело.

По словам работников санатория, там действуют правила, не позволяющие плавать в закрытом купальнике, и потребовали разрешение от главврача.

Доктор, в свою очередь, не выдал разрешение мусульманке, объяснив свое решение необходимостью следовать правилам, установленным руководством пансионата.

В интервью IslamNews москвичка рассказала, что, в целом, она осталась довольна санаторием. «Здесь очень приветливый персонал, профессиональные доктора, современное медоборудование и отличная кухня», – отметила женщина.

Однако в инциденте с купальником она увидела нарушение прав человека по религиозному признаку. «Я с такой дискриминацией не сталкивалась ни в одном регионе России, ни за рубежом», – сказала женщина.

Глава Ассоциации мусульманских культурно-просветительских объединений «Собрание» Мухамед Саляхетдинов, комментируя этот случай, заявил, что «некоторые недальновидные распоряжения руководителей разных рангов, не учитывающие национальные, культурные и религиозные особенности представителей многонациональной и многоконфессиональной России, ведут к росту агрессии, которая подпитывает экстремистские идеи, от которого страдает все общество в целом».

Ранее Кировский районный суд Омска отказалв удовлетворении иска в защиту права Алины Наврузовой носить хиджаб в медицинском колледже. Суд попросил девушку предоставить доказательства того, что она исповедует ислам, выписки из Корана о том, что женщина должна покрывать голову, а также «доказательство того, что она борется за свои права искренне». Адвокат Наврузовой планирует обжаловать дело, поскольку данная ситуация, по его словам, является «вмешательством в частную жизнь» и противоречит ст. 28 Конституции РФ, согласно которой «Каждому гражданину гарантируется свобода исповедовать любую религию и действовать в соответствии с ее убеждениями».