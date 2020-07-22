Регионом с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году, по данным Минздрава РФ, стала Чукотка, сообщает «РИА Новости». Там зафиксировано 275,9 новых случая диагностики таких расстройств на 100 тысяч населения.

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ (141,5), на третьем – Пензенская область (123,5).

Пятерку российских лидеров по количеству употребляемого алкоголя замыкают Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

В число самых «непьющих» регионов вошли северокавказские республики - Ингушетия (0,4), Чечня (2,1) и Дагестан (10,1), а также Краснодарский край (13) и Санкт-Петербург (13,7).

В Минздраве отметили, что в Москве также был зарегистрирован относительно невысокий уровень заболеваемости - 25,1 на 100 тысяч населения.

Всего в России в 2019 году с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, на учет встали 70,9 тысячи человек, что на 5 тысяч меньше, чем годом ранее.

Согласно данным Минздрава, за последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по России снизился в три раза - с 147,4 случая на 100 тысяч населения в 2005 году до 48,3 случая в 2019-м.