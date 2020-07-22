КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Больше всех в РФ пьют на севере и Дальнем Востоке, меньше всех - на Кавказе
Лидерами антирейтинга стали Чукотка, Ненецкий АО и Пензенская область, в то время как самыми трезвыми регионами оказались три северокавказские республики - Ингушетия, Чечня и Дагестан
Больше всех в РФ пьют на севере и Дальнем Востоке, меньше всех - на Кавказе
Больше всех в РФ пьют на севере и Дальнем Востоке, меньше всех - на Кавказе / Reuters
22 июля 2020 г.

Регионом с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году, по данным Минздрава РФ, стала Чукотка, сообщает «РИА Новости». Там зафиксировано 275,9 новых случая диагностики таких расстройств на 100 тысяч населения.

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ (141,5), на третьем – Пензенская область (123,5).

Пятерку российских лидеров по количеству употребляемого алкоголя замыкают Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

В число самых «непьющих» регионов вошли северокавказские республики - Ингушетия (0,4), Чечня (2,1) и Дагестан (10,1), а также Краснодарский край (13) и Санкт-Петербург (13,7).

В Минздраве отметили, что в Москве также был зарегистрирован относительно невысокий уровень заболеваемости - 25,1 на 100 тысяч населения.

Всего в России в 2019 году с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, на учет встали 70,9 тысячи человек, что на 5 тысяч меньше, чем годом ранее.

Согласно данным Минздрава, за последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по России снизился в три раза - с 147,4 случая на 100 тысяч населения в 2005 году до 48,3 случая в 2019-м.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us