ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина согласилась на переговоры в Стамбуле
Делегацию из Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров. Российская переговорная группа уже отправилась в Турцию, сообщили источники
Украина согласилась на переговоры в Стамбуле
Владимир Зеленский / AFP
17 часов назад

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подтвердил, что министр обороны Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле, который пройдет 2 июня. По словам Зеленского, ключевые задачи украинской стороны — «полное и безоговорочное прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных детей».

Он подчеркнул, что для достижения «надежного и устойчивого мира» вопросы безопасности должны обсуждаться на встрече лидеров.

В мае Умеров уже вел переговоры в Стамбуле. Тогда стороны договорились об обмене 1 тыс. пленных с каждой стороны, хотя мирного соглашения достигнуто не было.

Российская делегация также уже вылетела в Стамбул, сообщило агентство РИА со ссылкой на осведомленные источники. Переговоры инициировала Москва, которая готова представить свой меморандум о прекращении огня. Однако Киев неоднократно подчеркивал, что для конструктивных переговоров необходима «четкая повестка» — Украина ранее передала свои предложения, включая требование о немедленном прекращении боевых действий. Ожидается, что российскую делегацию вновь возглавит Владимир Мединский.

На этом фоне украинская разведка заявила об успешной атаке беспилотниками сразу по нескольким российским аэродромам — в том числе по беспрецедентно удаленной для подобных атак авиабазе в Иркутской области. В результате, как сообщается, были поражены более 40 самолетов, включая стратегические бомбардировщики. В СМИ и телеграм-каналах распространяются многочисленные видео как очевидцев, так и снятые предположительно с помощью FPV-дронов СБУ. Украинские СМИ пишут, что операция под названием «Паутина» готовилась более полутора лет.

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