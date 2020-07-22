Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы каждого за перевозку нелегальных мигрантов, передает «Медуза».Граждане России обвиняются в организации нелегальной миграции, торговле людьми и незаконном пересечении границы Греции. По версии следствия, они пытались переправить в страну более 20 мигрантов, за каждого из них россияне получили от 7 до 12 лет лишения свободы. По аналогичным обвинениям в Греции под арестом находятся более 20 граждан РФ.

Российские моряки отрицают свою вину. По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, моряки приехали в Турцию, чтобы заработать перевозкой туристов на круизной яхте. Судно сломалось, о чем они сообщили своему работодателю. Однако вместо лодки с подмогой к ним прибыли лодки с нелегальными мигрантами. Под угрозой расправы россияне приняли их на борт и зашли в территориальные воды Греции, где их задержала береговая охрана.

Правозащитник отметил, что греческий суд не учел доводы российских моряков, а адвокат по назначению с ними не общался. Близкие обвиняемых, по его словам, создали группу в соцсети и организовали денежные сборы на оплату адвокатов.