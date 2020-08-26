20 лет назад Башар Асад унаследовал от своего отца власть над Сирией

В 2011 году началась «арабская весна». Подавление вызванных ею массовых протестов привело к гражданской войне в стране. Сотни тысяч людей были убиты, миллионы стали беженцами, но Асад продолжает удерживать власть на штыках своих союзников - России, Ирана и ливанской «Хизбаллы». #Асад #Сирия #арабскаявесна