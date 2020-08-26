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20 лет назад Башар Асад унаследовал от своего отца власть над Сирией
В 2011 году началась «арабская весна». Подавление вызванных ею массовых протестов привело к гражданской войне в стране. Сотни тысяч людей были убиты, миллионы стали беженцами, но Асад продолжает удерживать власть на штыках своих союзников - России, Ирана и ливанской «Хизбаллы». #Асад #Сирия #арабскаявесна
20 лет назад Башар Асад унаследовал от своего отца власть над Сирией / Others
26 августа 2020 г.
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