В Карачаево-Черкесии закрываются специализированные короновирусные медицинские учреждения, а сотрудников массово увольняют. В районной больнице Карачаевска недавно прекратила работу врач-инфекционист Лейла Батчаева. Журналисты связывают увольнение с интервью об условиях труда во время пандемии, которые она давала нескольким СМИ и блогерам, пишет «Кавказ.Реалии».

Как сообщил источник в медучреждении, уволиться Батчаеву вынудили.

«…Уволиться тоже оказалось непросто, потому что главный врач хотел подвести меня под статью. Это его привычный способ мести людям, которые против него пошли. За огласку, за интервью в стриме Руслана Курбанова, у правозащитника Александра Бабушкина, в «Медузе». Ну, и за выплаты в том числе», - прокомментировала она «Медузе» свое увольнение.

В опубликованном на сайте издания монологе Батчаева рассказала о том, в каких ужасающих условиях проходила работа медиков в период пандемии, и с какими трудностями им пришлось столкнуться. «Мы работали в круглосуточном режиме. Ни кадров, ни лекарств, ни технической поддержки, естественно, не было. Кто что мог, то и делал, сами по себе. Через два месяца назрел вопрос выплат работающим с COVID-19. Моим сотрудникам не заплатили ничего, мне - мизер. Я потребовала у главврача выплаты для всех. Плюс лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты. Мне был дан грубый, хамский ответ», - рассказала она.

По словам Батчаевой, она тоже заразилась коронавирусом, при этом больница не оказала ей никакой помощи. Напротив - составили акт, что она прогуливает рабочие дни. «Они, конечно, знали, что у меня подтвержденный ковид, потому что Роспотребнадзор их оповещает. Все эти данные открыты и доступны. Мой больничный закрыли, меня в известность не поставив. Исправили это лишь после угрозы судом», - говорит врач.

Инфекционное отделение, где работала Батчаева, теперь закрыто, потому что работать там теперь некому. По словам врача, одна из медсестер была в возрасте, другая – беременная. «Я сказала, что это вообще ни в какие правовые нормы не укладывается. Тогда старшая медсестра спросила главврача: как вы собираетесь нас там держать, когда нет ни младшего персонала, ни медсестры-хозяйки, ни другой смены? Кто их будет заменять? Он согласился, что проще отделение закрыть. Больше нет инфекционной службы, все прекрасно, никто ничем не болеет, никому помощь не нужна», - заключила Батчаева.

В июне 2020 года сотрудники больницы в Карачаевске заявили о давлении после публикации интервью журналисту Владимиру Севриновскому об условиях работы в период пандемии коронавируса.

В то же время Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о фейках (ст. 207.1 УК) в инстаграм-каналах. Речь идет о публикациях каналов «Черный куб» и «Политика 09». По мнению следствия, там «под видом достоверных сообщений» размещали ложную информацию об «обстоятельствах распространения на территории Карачаево-Черкесской Республики коронавирусной инфекции COVID-19 и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения».