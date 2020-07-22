Руководитель карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» историк Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Эхо Москвы».

Судья Петрозаводского суда Александр Мерков признал исследователя эпохи сталинского террора виновным в насилии над приемной дочерью. В то же время он оправдал Дмитриева по трем другим статьям – об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

Обвинение просило для него 15 лет лишения свободы. Дмитриев вины не признал.

В 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили, а следствие выдвинуло новое обвинение.

В защиту историка выступали известные деятели культуры, артисты и ученые, как в России, так и за рубежом. Правозащитники изначально называли процесс сфабрикованным.

Адвокат Юрия Дмитриева полагает, что с учетом срока, который тот провел в СИЗО, уже в середине ноября историк сможет выйти на свободу.

Сам глава карельского«Мемориала» считает уголовное дело местью властей за его профессиональную и общественную деятельность. С 1990-х годов он занимается исследованиями репрессий в Карелии. Самое крупное открытие Дмитриева - урочище Сандармох, где были расстреляны более 6 тысяч заключенных.