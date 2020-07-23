В Йемене с начала 2020 года из-за проблем с безопасностью, вооруженных столкновений и пандемии свои дома покинули около 100 тысяч человек, сообщается в докладе Международной организации по миграции (IOM).

Авторы документа привлекли внимание к разрушительным последствиям конфликта, который продолжается в стране уже почти шесть лет.

Только с 30 марта по 18 июля из-за пандемии коронавирусной инфекции места проживания были вынуждены покинуть более 10 тысяч человек.

Директор Международной организации по миграции Криста Ротенштайнер отметила, что условия жизни в Йемене сейчас крайне тяжелые, и они продолжают ухудшаться. По ее словам, в Адене больницы уже не принимают лиц с симптомами COVID-19.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдалла Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные главе государстве Абд-Раббу Мансуру Хади. Из-за вооруженного конфликта в стране около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами.