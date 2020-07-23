Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о введении с 1 января 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев на территорию России, сообщает Meduza.

Электронная виза выдается для краткосрочного пребывания «с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов».

Единая электронная виза является однократной. Она выдается на 60 дней со дня оформления на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. Срок оформления единой электронной визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи, уточняется в документе.

Как передает «Российская Газета», право въезда по электронной визе будет предоставлено гражданам 53 иностранных государств. При этом для граждан 60 стран в РФ действует безвизовый режим. Таким образом, с января 2021 года максимально либеральный режим въезда в Россию, исключающий необходимость оформления визы на бумаге, будет распространяться на 113 иностранных государств.Консульский сбор за оформление новой электронной визы будет составлять до 50 долларов США.

Ранее в 2017 году МИД РФ вводило практику выдачи электронных виз для граждан некоторых стран. Сначала такой проект был запущен в Дальневосточном федеральном округе, затем в Калининградской области, а с октября 2019 года - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.