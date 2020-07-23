ПОЛИТИКА
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Книгу об истории татарского народа признали экстремистской
По данным экспертизы, книга содержит информацию, которая направлена на разжигание религиозной или межнациональной розни и на призывы к отделению Татарстана от России
Книгу об истории татарского народа признали экстремистской
Фото: "Радио Азатлык" / Others
23 июля 2020 г.

Книга писателя Вахита Имамова «Запрятанная история татар» решением Верховного суда Татарстана признана экстремистской, сообщает «Idel.Реалии».

По итогам экспертизы, проведенной местной прокуратурой, решено, что в книге содержится «информация, направленная на разжигание религиозной или межнациональной розни, а также призывы к отделению Татарстана от России».

В прошлом году в интервью «Радио Азатлык» Вахит Имамов рассказал, что «с иском в суд обратился некий Решитский после полученной экспертизы». Истец обратил внимание на то, что Имамов при описании восстаний поволжских народов в царские времена использовал слова «русское иго», «колонизаторы» и «каратели».Сам автор книги считает разбирательство в суде «абсурдным», поскольку, по его словам, он использовал только исторические термины.

Адвокат Имамова Руслан Нагиев намерен обжаловать это дело. Он утверждает, что «дело с самого начала велось в закрытом режиме, и это вызывает сомнения».

«В мае был режим изоляции, суды рассматривали только срочные дела. У меня нет ничего на почте, мне никто не звонил. Решение было принято внезапно, 14 мая, во время пандемии. Мы обжалуем решение, потому что нас не было в тот день в суде», - сказал Нагиев.

Книга «Запрятанная история татар», переведенная на 12 языков, описывает национально-освободительную борьбу татарского народа в XVI-XVIII веках против царизма. Она издана в 1993 году «при спонсорстве набережночелнинских бизнесменов Рината, Нафиса, Рафиса Кашаповых». Последний – один из лидеров татарского национального движения, в данное время проживает в Великобритании, где получил политическое убежище.

Вахит Имамов - заслуженный работник культуры Татарстана. В начале 90-х годов занимал пост главного редактора газетно-журнального издательства «КамАЗ». С 1997 года возглавляет Набережночелнинское отделение Союза писателей Татарстана. За роман «Сеит-батыр» в 1995 году он был награжден премией Союза писателей Татарстана имени Г. Исхаки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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