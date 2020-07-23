ПОЛИТИКА
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Белые медведи исчезнут
Изменения климата убивают белых медведей. По мнению ученых, таяние льдов и невозможность охоты приведут к голодной смерти большинства из хищников. До 2100 могут исчезнуть все белые медведи.
Изменения климата убивают белых медведей. Уже до конца столетия хищники, вероятнее всего, исчезнут. Таяние льдов и невозможность охоты приведут к голодной смерти большинства из них. Ученые признают невозможность исправить ситуацию. Человечество может остановить глобальное потепление, но животных уже не спасти! До 2100 года последний белый медведь умрет. / Others
23 июля 2020 г.
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